Sabrina Petraglia revela nome de sua segunda filha

A atriz Sabrina Petraglia Foto: Instagram@sabrinapetraglia

Sabrina Petraglia decidiu sobre o nome da segunda filha, fruto do relacionamento com Ramón Velázquez. Ela já é mãe do pequeno Gael, de um ano de idade. Ela teve de sair do elenco da novela Salve-se Quem Puder após descobrir a gestação, pois faz parte do grupo mais sensível, considerado de risco, para o novo coronavírus.

“Ramón foi quem sugeriu. E quando ele disse, eu senti meu coração vibrar. Já queria um nome pequeno. Pensei em outros, mas esse me passou uma leveza. Quando fui olhar o significado, aí eu me apaixonei de vez. Não consigo pensar em nenhum outro. Maya!”, afirmou em entrevista ao site GShow.

Sabrina também conta que se encantou com o significado do nome da filha. “É um nome pequeno, mas que em sua origem latim (mai) significa grande. Na antiga civilização greco-romana, Maya era conhecida como a deusa da terra, da primavera e do renascimento. Um nome que reflete bonitas simbologias: a de transformação e limpeza, em analogia à água, de origem e amor", disse.

Sabrina Petráglia está grávida de 21 semanas e permanece em isolamento social durante a pandemia de covid-19.