Sabrina Petraglia mostra rosto de filho caçula pela primeira vez

Sabrina Petraglia, seu marido, Ramón Velázquez, e os filhos Gael, Maya e Léo. Foto: Babuska Fotografia

Sabrina Petraglia compartilhou nesta terça-feira, 7, a primeira foto do rosto do seu filho caçula, Léo Velázquez, que nasceu no dia 10 de abril. O registro foi publicado no Instagram.

O menino é o terceiro filho da atriz com seu marido, o engenheiro Ramón Velázquez. Eles também são pais de Gael, de dois anos, e Maya, de um ano.

Segundo ela, o nome do caçula acabou sendo escolhido pelo irmão mais velho, que desde que soube da gravidez apelidou o bebê de Léo. "Gael foi quem escolheu logo no início da gestação e não conseguimos mais mudar", explicou ela na época.

Veja a foto do pequeno Léo: