Sabrina Petraglia mostra barrigão de grávida em praia de Alagoas

A atriz Sabrina Petraglia está na terceira gestação, fruto do relacionamento com Ramón Velázquez Foto: Instagram/@sabrinapetraglia

Sabrina Petraglia, de 38 anos, está aproveitando as férias de verão com a família no litoral de Alagoas, na praia do Marceneiro. A atriz publicou uma série de fotos no Instagram neste domingo, 9, e aproveitou para exibir o barrigão de grávida.

"Bom dia, com um barrigão entrando na 25ª semana!", escreveu na legenda da imagem em que aparece de biquíni, sorridente, em frente ao mar.

A artista está na terceira gestação, fruto do relacionamento com Ramón Velázquez. Eles, que se casaram em 2018, também são pais de Gael, de 2 anos de idade, e de Maya, 1.