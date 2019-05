Sabrina Petraglia comemora alta do filho após 19 dias na UTI neonatal

A atriz Sabrina Petraglia. Foto: Instagram/@sabrinapetraglia

A atriz Sabrina Petraglia, que atuou na novela Haja Coração (2016), comemorou neste domingo, 19, a alta hospitalar do filho recém-nascido, Gael. O menino nasceu no dia 1º de maio, prematuramente, e teve de ficar na UTI neonatal.

"Meu Gael nasceu e estamos explodindo de amor por aqui. Apressadinho, está precisando de alguns cuidados. Estou passando aqui só para dizer que estamos bem, para deixar um chamego e agradecer todo o carinho que tenho recebido", escreveu Sabrina, em 9 de maio, ao publicar uma foto para anunciar o nascimento do filho.

Neste domingo, ela compartilhou com seus seguidores no Instagram uma foto dela, segurando Gael, ao lado do marido Ramón Velázquez.

"Hoje, 19/05/2019, renascemos. Depois de 19 dias exaustivos de UTI neonatal, recebemos alta e estamos finalmente indo para casa. Não foi nada fácil, mas passamos por isso juntos, nós três, nesse teste de fé, perseverança e amor", disse atriz.

Sabrina anunciou que estava grávida em dezembro do ano passado, quando estava com quatro meses de gestação. "Nosso time vai crescer!", celebrou na ocasião.