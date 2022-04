Sabrina Petraglia anuncia nascimento do terceiro filho: 'Parto muito emocionante'

Sabrina Petraglia deu à luz Léo, seu terceiro filho com Ramón Velázquez. Foto: Babuska Fotografia

A atriz Sabrina Petraglia e o engenheiro Ramón Velázquez se tornaram pais de três no domingo, 10 de abril. O terceiro filho do casal, Léo, nasceu na maternidade São Luiz, em São Paulo. O bebê veio ao mundo com 49 cm e 3,930 Kg.

Sabrina e Ramón estão juntos há mais de década e são pais de Gael, de dois anos e 11 meses, e Maya, de um ano e quatro meses, além de Léo, agora caçula da família.

Em publicação no Instagram, a atriz anunciou o nascimento do terceiro filho e agradeceu a equipe do Hospital Maternidade São Luiz. "Nós dois estamos ótimos! Foi um parto muito emocionante, cheio de respeito e cuidado. Agradeço ao hospital por nos acolher pela terceira vez! Já me sinto em casa", escreveu.

Sabrina ainda completou: "Léo é um ariano, um verdadeiro leão mamando e chegou trazendo muita alegria."