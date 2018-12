Sabrina Petraglia anuncia gravidez: 'Nosso time vai crescer'

Sabrina Petraglia, em 2016, no Teatro Shopping Frei Caneca. Foto: Silvana Garzaro/Estadão

Enquanto Daphne Bozaski comemorava o Natal com a chegada do primeiro filho, a atriz Sabrina Petraglia celebrou a gravidez do primogêntio.

Com quatro meses de gestação, a atriz que atuou em Haja Coração (2016) e mais recentemente em Tempo de Amar anunciou a novidade com fotos publicadas no Instagram nesta terça-feira, 25.

"Neste dia de renascimento, compartilho a notícia mais especial da minha vida: estou à espera de um bebê! Nosso time vai crescer! Já sinto a potência do meu ventre carregado das nossas ancestralidades e, aos poucos, me entendo como o 'entre' os meus antepassados e a minha criança, o futuro", escreveu Sabrina na legenda.

"Não podíamos ter terminado melhor o nosso Natal. Vou me esforçar para compartilhar com muita verdade um pouco dos altos e baixos desse momento", disse a atriz, acrescentando que quer "se conectar" com as mães experientes e de primeira viagem.

