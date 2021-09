Sabrina Carpenter lança seu novo single ‘Skinny Dipping’; ouça

A cantora Sabrina Carpenter Foto: Sarah Barlow

Sabrina Carpenter esteve ocupada filmando a sequência do filme Crush à Altura e uma nova versão de Alice no País das Maravilhas, e não lançava uma canção desde janeiro. Para a alegria dos fãs, a cantora, que já está com um novo álbum encaminhado, acaba de lançar o single Skinny Dipping nas plataformas digitais.

“Skinny Dipping está no mundo agora! Escrevi essa música e fiz esse vídeo com pessoas que são a personificação humana de um abraço!”, escreveu a artista para seus parceiros Julia Michaels, JP Saxe e Leroy James Clampitt.

“Adoro quando uma música pode acontecer tão naturalmente entre as pausas para ir ao banheiro e os momentos em que não podemos parar de rir. Eu amo vocês. Obrigado, equipe incrível, por serem loucos, pacientes e ambiciosos e me ajudar a trazer algo à vida através de lentes tão pessoais e tão lindamente”, concluiu.

Novo álbum

Há um mês, Sabrina atualizou seu site oficial com um novo design, dando sinal de que está produzindo seu quinto álbum de estúdio. No início do ano, a cantora assinou um contrato com a Island Records e lançou o single Skin, com indiretas sobre um suposto triângulo amoroso entre ela, Olivia Rodrigo e Joshua Bassett, estrelas de High School Musical: O Musical – A Série.

A música foi um sucesso imediato, acumulando mais de 10 milhões de streams em 48 horas, atingiu o Top 5 de estreia nos EUA no Spotify, Top 10 do iTunes geral, Top 15 da Apple Music geral e Top 35 do Spotify Global.

Em entrevista para a revista Flaunt, Sabrina afirmou que seu trabalho evoluiu com o tempo. Suas influências para o novo álbum são Dominic Fike, Julia Michaels, Sonny & Cher e Marvin Gaye, entre outros.

“Acho que os fãs ficarão agradavelmente surpresos com a narrativa deste álbum em comparação aos outros. Isso, mais do que nunca, é muito específico para mim, minha vida e minhas histórias. Antes, o jeito que eu escrevia era um pouco mais para todo mundo e um pouco menos para mim. Este é [o álbum] mais interior.”

Sobre o single Skin, que deve entrar no novo trabalho, a artista contou: “Skin foi o culminar de muitas experiências que eu construí. Me lembro de tentar escrever em torno disso, tentar evitar e dançar em torno do assunto. Eu estava tentando escrever qualquer coisa, menos aquilo. E então acho que escrevi, e pensei: ‘Talvez [a música] venha ao mundo, talvez não.’ Eu senti que era o momento certo para fazer aquela música e expressar o que eu estava sentindo e passando. Era uma perspectiva diferente do que as outras pessoas estavam passando na época, mas era a minha verdade. Tive vontade de escrever exatamente como me sentia”.

Carreira

Sabrina Annlynn Carpenter, 22, começou sua carreira na Disney Channel, assim como outras estrelas pop, como Miley Cyrus, Selena Gomez e Demi Lovato. A cantora e atriz interpretou Maya, em Garota Conhece O Mundo.

Com o sucesso da série, Sabrina ingressou na carreira musical e teatral. A artista está sempre lançando novos trabalhos enquanto atua em séries e filmes.