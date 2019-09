Ryan Reynolds e Blake Lively doam US$ 2 milhões em defesa das crianças imigrantes dos EUA

A atriz Blake Lively e o marido Ryan Reynolds na pré-estreia do filme 'Detetive Pikachu'. Foto: Angela Weiss / AFP

O casal Ryan Reynolds e Blake Lively doou US$ 2 milhões (R$ 8,14 milhões, na cotação atual) a instituições de defesa aos direitos das crianças imigrantes dos Estados Unidos. As informações são do E! News.

O montante foi destinado para o Fundo Legal de Defesa e Educação (Naacp, em inglês) e para o Centro Jovem para os Direitos da Criança Imigrante. De acordo com os artistas, que comunicaram a ação na quarta-feira, 4, o objetivo é se comprometer não apenas com ideais de justiça e democracia, "mas também com a humanidade".

"Nos últimos anos, percebemos que precisamos fazer todo o possível para promover mais compaixão e empatia neste mundo", informaram.

Blake Lively é conhecida por atuar em Gossip Girl. Ryan Reynolds, por sua vez, atuou em Deadpool e, neste ano, no live-action Detetive Pikachu.