Ryan Reynolds revela o sexo do segundo filho com Blake Lively

Blake Lively e Ryan Reynolds. Foto: Reprodução/Instagram

O casal Blake Lively e Ryan Reynolds sempre foi muito discreto em relação a vida pessoal, principalmente sobre os filhos. A atriz, que deu à luz a seu segundo filho no final de setembro, nunca falou sobre o sexo do bebê ou postou fotos dele nas redes sociais. Mas Ryan acabou falando sobre isso.

Durante entrevista para o programa de TV americano Conan, na última quarta-feira 2, o ator deixou escapar que a criança mais nova da casa é uma menina. Ele disse: "Ter duas crianças com menos de dois anos é duro" e que só ter mulheres em casa significa "muito estreogênio".

O deslize de Ryan rendeu até uma 'bronca' da esposa. Depois do programa, ela postou uma foto no Instagram com a seguinte legenda: "O jeito que eu sei que Ryan Reynolds se meteu em problemas no 'Conan' dessa noite. Ele não apenas veio para casa com meu verdadeiro amor, os cookies da Levain Bakery, como também os esquentou para mim e me trouxe um copo de leite com gelo".

Os atores já são pais da pequena James, de 1 ano e nove meses. Blake e Ryan nunca divulgaram a data de nascimento da segunda filha em suas redes, e a notícia foi dada por fontes próximas a jornais americanos.