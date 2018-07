Ryan Reynolds criou personagem no Twitter para falar mal de si mesmo

Ator revelou que Tio Dale nunca existiu Foto: Bang Showbiz

O ator Ryan Reynolds revelou que criou um alter ego no Twitter chamado Uncle Dale's Nephew (Sobrinho do Tio Dale) para poder criticar a si mesmo na rede social com insultos hilários: "Bem, eu realmente não tenho um Tio Dale. Ele é apenas um personagem que inventei para dizer coisas ruins para Ryan Reynolds na rede social. Normalmente ele está me trollando de alguma forma, e eu acho engraçado".

Em um desses posts, Ryan teria ultrapassado o peso do tio "fictício", quando escreveu: "Eu não ando, eu dou passos corajosos, disse Meu tio Dale segundos antes de entrar em uma escada rolante com um grande Slurpee".

Ao ser questionado sobre qual conselho ele daria para si mesmo quando tinha 16 anos, respondeu ao jornal Metro: "Provavelmente diria apenas para relaxar um pouco. Respirar e saber que a corrida é longa - é uma maratona, não uma arrancada".