Ryan Lochte tenta reconstruir imagem e pede a namorada em casamento

Ryan Lochte pediu a mão de sua namorada em casamento Foto: Reprodução/Instagram

Ryan Lochte pediu a mão de sua namorada, a modelo Kayla Rae Reid, em casamento no último fim de semana.

O nadador publicou uma foto beijando sua noiva no topo do Malibu Canyon, em Los Angeles. Um dos destaques da foto, no entanto, é o anel reluzente no dedo de Kayla. "Memórias para sempre !!! #thelochtes #LA (sic)", diz a legenda.

A modelo se mostrou surpresa com o pedido e revelou que ficou 'sem palavras' com o gesto. "Sem palavras. Absolutamente lindo. Tão apaixonada por você (sic)...", publicou.

"Minha família disse: 'Você não acha que é um pouco cedo demais?' Eu falei: 'Você pode colocar um tempo no amor? Você pode?'", disse ao USA Today. "Quando eu percebi que ela era a mulher da minha vida foi quando ela ficou do meu lado ao passar por isso. Ela ainda me ama e ela ainda está lá comigo."

Ryan foi destaque no noticiário internacional após criar uma história mentirosa no período em que esteve no Rio de Janeiro por conta dos Jogos Olímpicos. Ele e mais alguns amigos foram curtir a noite carioca, causaram algumas confusões e disseram que haviam sido assaltados por policiais armados.