Russell Crowe diz que está 'de volta ao escritório' ao visitar Coliseu

O ator Russell Crowe, que interpretou o personagem principal do filme Gladiador, publicou uma foto em suas redes sociais na segunda-feira, 18, no Coliseu de Roma, na Itália, e brincou ao dizer que o anfiteatro é o seu "antigo escritório".

Na selfie, Crowe está em frente ao Coliseu e aparece junto com toda a família e da namorada, Britney Theriot. Na ocasião, o artista não perdeu a chance de recordar o blockbuster de 2000 dirigido por Ridley Scott.

"Levei as crianças para ver meu antigo escritório", escreveu Crowe, que interpretou o leal e poderoso general Máximus Décimus Meridius em Gladiador.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo