Russell Brand está prestes a se tornar pai

Comediante estaria esperando seu primeiro filho Foto: Bang Showbiz

O comediante Russel Brand,40, ganhou uma reputação de mulherengo e viciado em sexo ao longo dos anos, mas pode estar prestes a ter um filho junto de sua namorada, Laura Gallacher, 28, dentro de cerca de quatro meses.

Uma fonte disse ao The Sun: "Russell pode ter ido para cama com as mulheres mais deslumbrantes do mundo, mas agora tudo que faz é por Laura, e para se tornar um pai. Eles têm vivido como um casal pelos últimos seis meses e estão determinados a fazer o relacionamento dar certo. Parece um novo capítulo em suas vidas, e estão desfrutando cada momento, incluindo decidir o nome do bebê".

A boa notícia não foi surpresa para seus amigos e familiares, já que Russell nunca fez segredo sobre querer começar sua prole.

Sua intenção inicial era fazer isso com a ex-esposa Katy Perry, de quem se divorciou em 2012, após dois anos de casamento, assim como a sua antiga paixão com Jemima Khan, de quem se separou em 2014, mas as coisas não saíram como o planejado.

A fonte explicou: "Russell está realizado. A maioria de seus amigos íntimos tem filhos, e ele estava desesperado para começar uma família. Não funcionou com Katy, que sentiu que era jovem demais para filhos, e houve conversas com Jemima".

Seu namoro com Laura teve início em 2006, mas os dois terminaram no ano seguinte. Após serem vistos em clima de intimidade pública novamente em 2009, surgiram rumores de uma possível reconciliação. No entando, a química entre eles se dissipou e viveram vidas separadas, namorando outras pessoas, até que reataram para valer no ano passado, em Roma.