‘RuPaul’s Drag Race’: Venus D’Lite afirma ter sido estuprada durante reality

A drag queen Venus D'Lite publicou uma confissão de violência sexual em seu Instagram Foto: Twitter/@venusdlites

Venus D’Lite, que ficou conhecida após participar da terceira temporada do reality show RuPaul’s Drag Race em 2011, revelou em suas redes sociais que foi estuprada por outra participante do programa em 2013. De acordo com a artista, a drag queen em questão era uma das integrantes favoritas do público e o acontecimento trouxe muitos traumas que afetam Venus até hoje.

“Em 2013, eu fui estuprada por uma das favoritas de RuPaul’s Drag Race. Estar conectada com o show me trouxe muitos traumas com os quais tenho que lidar e eu procurei ajuda profissional, pois esses traumas afetaram meu coração, arte e mente. Este é um deles“, disse Venus em um post no Instagram.

Venus D'Lite fez publicação sobre violência sexual Foto: Instagram/@venusdlitemadonna

A drag queen continuou falando que prefere não revelar a identidade de seu estuprador, para não gerar comoção ou ódio em torno da pessoa. “Eu não vou dizer quem é. A sociedade é estranha às vezes. Eles vão elogiar e venerar um porco, e crucificar um homem santo ao mesmo tempo. Há motivos para que certas garotas não queiram trabalhar com certas garotas. Você deveria respeitar isso e não fazer perguntas. Para aqueles que viveram isso, você não está sozinha”, pontuou a artista.

Após seu desabafo, Venus relatou que ouviu diversos casos semelhantes ao seu de outras participantes. A drag afirma que, seu post teve uma repercussão sombria. “Fico triste em saber das histórias compartilhadas comigo de drags locais sobre como elas tiveram experiências parecidas com certas RuGirls que visitaram suas cidades depois que postei minha própria história”.

Venus ainda alertou para que vítimas de assédio e violência sexual busquem ajuda.