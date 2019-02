Rowan Atkinson, o Mr. Bean, deve fazer pausa na carreira para cuidar da filha

As caras e bocas de Mr. Bean Foto: Reprodução de cena de 'As Férias de Mr. Bean' (2007) / Universal Pictures

O ator Rowan Atkinson, 64, conhecido pelo personagem Mr. Bean, tem planos para fazer uma pausa em sua carreira, de acordo com informações do jornal britânico The Sun.

Segundo fontes ouvidas pela publicação, Rowan teria intenção de se afastar do trabalho por cerca de um ano para cuidar de sua filha Isla, 1, fruto do relacionamento com sua mulher, Louise Ford, 35.

A ideia do ator seria que a atitude possa ajudar sua mulher a se concentrar em sua carreira como atriz.

VEJA TAMBÉM: Atores que fizeram sucesso com um personagem só