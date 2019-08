Roupas da Dior usadas por Olivia de Havilland vão a leilão

A atriz Olivia de Havilland Foto: Julien Mignot/The New York Times

Uma coleção de 27 roupas usadas pela lenda hollywoodiana Olivia de Havilland será leiloada no mês que vem, algumas delas usadas em cena durante sua carreira como atriz de mais de 50 anos.

O leilão online acontecerá em 17 de setembro na casa Hindman, em Chicago, e inclui designs de alta costura de Christian Dior usados por Havilland, que fez 103 anos em junho, em estreias e bailes de gala entre 1954 e 1989.

De Havilland, duas vezes ganhadora do Oscar e conhecida por interpretar a cunhada da personagem Scarlett O’Hara em E o Vento Levou, vendeu grande parte de sua coleção da Dior em um leilão em Londres em 1993.

Os itens que vão a leilão em setembro estão sendo vendidos por sua família, disse a casa Hindman nesta segunda-feira, 26.

Entre eles está um vestido verde da Dior usado pela atriz no filme de 1964 Com a Maldade na Alma, com o qual ela foi fotografada em 1954 na véspera de seu casamento com seu segundo marido, Pierre Galante, e oito vestidos longos de gala.

Os preços iniciais das peças, algumas delas sapatos, variam entre US$ 300 (aproximadamente 1200 reais) e US$ 5 mil (20 mil reais).

Olivia de Havilland fez sua última aparição nas telas no filme de 1988 para TV The Woman He Loved, e agora vive na França.