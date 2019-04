Roupa usada por príncipe Louis em foto quase dobra de preço no Reino Unido

Peça azul que príncipe Louis vestiu fez sucesso entre os britânicos. Foto: Instagram / @kensingtonroyal

Príncipe Louis, filho do príncipe William e Kate Middleton, completa um ano nesta terça-feira, 23, e a família real britânica divulgou algumas fotos do garoto no Instagram para homenageá-lo.

O sucesso das imagens na rede social levou o pulôver azul da marca de luxo Thomas Brown, que o pequeno vestia no momento, a quase dobrar de preço eBay: subiu de 35 libras (R$ 178) para 65 libras (R$ 332, na cotação atual).

O aumento no site não foi em vão. Além da peça ter sido divulgada ao mundo pela foto com mais de 1,3 milhões de curtidas, ela se esgotou no site da loja inglesa Trotters momentos depois da postagem da família real - nos tamanhos voltados para crianças de um a dois anos. Veja aqui.

Veja abaixo as fotos do aniversariante.