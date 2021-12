Roupa Nova fará show em Goiânia no sábado; saiba mais

O baterista e cantor Sérgio Herval, um dos integrantes do Roupa Nova, durante apresentação no Credicard Hall Foto: Ale Frata

Roupa Nova, uma das bandas mais conhecidas do Brasil, irá se apresentar no sábado, 11, em Goiânia. O show ocorrerá no Centro de Convenções da PUC, a partir das 22h.

Em 2020, a banda completou 40 anos de carreira e chorou com a perda de um de seus vocalistas, Paulinho, que morreu em decorrência de complicações da covid-19. Diante da pandemia, o grupo, assim como tantos outros, cancelou diversas apresentações e fez algumas lives na internet.

Agora, com Cleberson, Serginho, Feghali, Kiko. Nando e Fabio Nestares, que passa a assumir um dos vocais, Roupa Nova promete tocar os principais sucessos que marcaram a carreira, como Coração Pirata, A Viagem, Dona, Volta pra Mim, Anjo, Whisky a Go-Go, Seguindo o Trem Azul e outras.

Roupa Nova prepara, para 2022, um projeto comemorativo, com direito a homenagem especial a Paulinho.

No Dia dos Pais, eles realizaram uma live especial no canal da banda no YouTube.

Assista ao vídeo: