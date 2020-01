Roupa Nova anuncia que grupo mudará nome para 'Roupa Sempre Nova'

Pouco depois do aniversário de 35 anos do programa do grupo na TV, no primeiro semestre de 2018, Simony, Michael Biggs e Vímerson Cavanilas, do grupo Balão Mágico, que não cantavam juntos há 32 anos, quando ainda eram crianças (hoje estão todos com mais de 40) anunciaram seu retorno aos palcos. Relembre a seguir outras bandas de sucesso que chegaram ao fim ou se separaram mas voltaram a se reunir depois de anos!



Foto: Acervo / Estadão | Instagram / @simonycantora