Roteiro de ‘La Casa de Papel’ sobreviveu ao incêndio na casa de Miguel Herrán

Miguel Herrán mora em Madrid e teve a casa destruída após um incêndio. Foto: Instagram / @miguel.g.herran

O ator espanhol Miguel Herrán, 25, que interpreta o Rio em La Casa de Papel, compartilhou com os fãs nesta terça-feira, 19, que o roteiro da série da Netflix permaneceu intacto, após o incêndio que atingiu a sua casa no início do mês.

Miguel mora em Madrid e foi surpreendido com chamas tomando todo o predio onde reside na sexta-feira, 8 de abril. Nesta terça, ele pode entrar novamente no local e resgatar alguns pertences, entre eles, o roteiro de La Casa de Papel.

“Existem amores que sobrevivem a tudo", publicou o ator na legenda da foto segurando o roteiro rabiscado, com as bordas queimadas, mas completamente legível.