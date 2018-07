Roteirista troca acidentalmente seu terno com o de outra pessoa antes do Emmy

Nick Kocher, roteirista do 'Saturday Night Live', contou com a ajuda de seguidores no Twitter para encontrar seu terno e devolver o terno que havia pego ao verdadeiro dono. Foto: Twitter/@NickKocher

No sábado, 16, Nick Kocher, roteirista do Saturday Night Live, pegou um voo de Nova York para Los Angeles para comparecer à cerimônia do Emmy Awards, que aconteceu na noite do último domingo, 17. Porém, aconteceu um pequeno imprevisto: ele pegou o terno errado.

Leia também: Atores e atrizes comemoram indicações ao Emmy Awards

"Então, eu vim para Los Angeles ontem e peguei meu terno, saí do avião... Mas acontece que não era o meu terno. Então agora eu estou com o traje de alguém, e alguém está com o meu", disse Kocher em um vídeo publicado em seu Twitter.

Então Kocher começou uma 'caçada' ao seu terno na internet. "Eu estava no voo 0423 da Delta no dia 15 de setembro. Saí do aeroporto JKF às 00h15 e cheguei no aeroporto de Los Angeles às 3h. Meu saco de proteção é preto, e dentro de uma camisa e um terno Calvin Klein azul escuro (no qual eu fico muito jovem)", tuitou.

IF YOU FLEW FROM NEW YORK TO LOS ANGELES FOR THE EMMYS PLEASE DEAR GOD READ THIS. pic.twitter.com/QgOSTC09oe — Nick Kocher (@NickKocher) 16 de setembro de 2017

"Se você conhece alguém que voou de Nova York para Los Angeles ontem para o Emmy Awards, não sei, pergunte se ele pegou o terno certo. Ou se você mora em Los Angeles e tem um costume tamanho 48 ou um terno legal, pode me emprestar?", continou.

Então um amigo emprestou-lhe um terno, mas não caiu muito bem. Mas, algumas horas depois, veio uma atualização: Kocher achou seu terno!

UPDATE 1: A friend has offered me his suit. It is MASSIVE on me. But unless I find a better option, I guess this is what I'm wearing? pic.twitter.com/xrPOi0MIs8 — Nick Kocher (@NickKocher) 16 de setembro de 2017

"Vocês, cara, vocês! Às vezes, a internet é maravilhosa!", publicou o roteirista, junto a uma foto ao lado do dono do outro terno. "Fato curioso: Matt [dono do terno] trabalha para [Stephen] Colbert, que também é um dos indicados contra nós, então ele pode parecer amigável, mas ele é meu terrível inimigo e eu quero ele arruinado", brincou Kocher.

You guys. YOU GUYS! Sometimes the internet is great. pic.twitter.com/nTIVDAX4fS — Nick Kocher (@NickKocher) 17 de setembro de 2017

Saturday Night Live e Late Show com Stepher Colbert estavam concorrendo na categoria Melhor Talk Show no Emmy Awards - mas o prêmio não ficou com nenhum dos dois. Last Week Tonight, apresentado por John Oliver, levou o troféu - e ficou tudo bem, conforme mostra a foto abaixo: