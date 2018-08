Rose McGowan é indiciada por posse de cocaína

A atriz norte-americana Rose McGowan foi indiciada pela Justiça norte-americana por posse de cocaína Foto: Rebecca Cook/Reuters

A atriz norte-americana Rose McGowan foi indiciada por posse de cocaína após faxineiros do Aeroporto Internacional de Dulles, em Washington D.C., capital dos Estados Unidos, encontrarem dois recipientes com a droga dentro de uma carteira deixada pela atriz em um avião em janeiro de 2017.

McGowan se declarou inocente do crime e pode ser condenada a até um ano de prisão pelas leis do Estado da Virginia, onde o caso está em andamento. Nos próximos dias, o tribunal do condado de Loudoun deve indicar a data de início do julgamento.

Para o site TMZ, os advogados da atriz afirmam que as drogas foram plantadas como uma forma de coagi-la a se silenciar sobre os casos de abuso sexual envolvendo o ex-produtor Harvey Weinstein. “Rose mantém sua inocência. Essas acusações não seria trazidas à tona se não fosse seu ativismo como voz das mulheres pelos Estados Unidos”, disse o advogado de McGowan.