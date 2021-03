Rose, da banda de K-pop Blackpink, diz que disco solo é lembrete de sua motivação

Membros da banda de k-pop Blackpink durante evento em Goyang, Coreia do Sul Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

A cantora de K-pop Rose, integrante da famosa banda Blackpink, disse nesta sexta-feira que seu primeiro disco solo lhe deu uma chance de lembrar de onde veio e serviu como lembrete do que a motiva como artista.

A Blackpink se tornou um fenômeno global desde que lançou seu álbum de estreia na Coreia do Sul em 2016. Rose, sua vocalista principal, lançou R nesta sexta-feira.

Ela disse que a principal faixa, On The Ground, cativou-a por ecoar sua carreira, de seu início como estagiária ao estrelato do quarteto.

"A canção conquistou meu coração porque combina com a minha vida", disse Rose em uma coletiva de imprensa virtual, referindo-se em particular à letra: "Trabalhei minha vida toda só pra ir alto, só para perceber: tudo que preciso está no chão."

"Eu corria atrás de meu sonho desde meus dias de estagiária, mas às vezes questionava qual era minha motivação. A letra me reflete bem."

A cantora de 24 anos, cujo nome completo é Roseanne Park, cresceu na Austrália e na Nova Zelândia antes de se mudar para a Coreia do Sul e assinar um contrato com a agência YG Entertainment.

Rose disse que aparecerá em programas de música coreana para apresentar a canção a partir de domingo e que participará do "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" na semana que vem.

Um trecho da canção publicado no YouTube no final de janeiro já foi visto mais de 48,5 milhões de vezes.