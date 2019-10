Rosana Jatobá lamenta a morte da mãe: ‘Está sendo muito difícil aceitar’

A jornalista Rosana Jatobá. Foto: Instagram/@rosanajatoba

Rosana Jatobá usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para prestar uma homenagem para a mãe e lamentar a morte dela. “Das lembranças que carrego comigo, seu sorriso é a mais forte”, escreveu na legenda da foto em preto e branco, em que as duas aparecem sorrindo.

O vínculo entre mãe e filho é um dos mais íntimos e a jornalista relembra justamente o carinho entre as duas: “Sabia ler minha alma, estava sempre pronta para me ouvir e me abraçar. E eu me despojava com total confiança e gratidão. Ainda te ouço me chamar de ‘Rosaninha, minha bonequinha’. Você foi espalhar todo seu amor em outra dimensão”.

Rosana Jatobá, que atualmente trabalha na Rádio CBN, confessa que lidar com o luto da mãe está sendo muito doloroso. “Está sendo muito difícil aceitar. Tenho muitas saudades de você. Mas sua falta só não é maior do que a esperança de te reencontrar um dia, sei lá... já imagino a hora em que vou correr pros seus braços e você vai repetir ‘Rosaninha, minha bonequinha’!”, se emociona.

O que dizer (ou não) para uma pessoa que enfrenta o luto?

Rosana recebeu o carinho de familiares e amigos, como Evaristo Costa e Rodrigo Bocardi, nos comentários da publicação. “Estou aqui com o coração desolado, mas certa de que você se despede como a rainha que sempre foi pra mim e pra quem teve a sorte de te conhecer. Te amo pra sempre. Você é meu farol, mãe. Meu norte. Vá em paz, meu amor”, se despediu.