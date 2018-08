Rosamund Pike se recusou a ficar nua durante testes para filme de James Bond

A atriz Rosamund Pike revelou que se recusou a tirar a roupa durante os testes para um filme da franquia James Bond Foto: Neil Hall/Reuters

A atriz inglesa Rosamund Pike revelou em entrevista para o jornal The Independent que se recusou a tirar a roupa durante os testes que fez para o longa Um Novo Dia Para Morrer, o 20º filme da franquia James Bond, lançado em 2002. A atriz afirmou que preferia perder o papel do que se humilhar daquele jeito.

"Eu pensei, 'não há a mínima possibilidade de eu tirar minha roupa nos testes e correr o risco dessa fita ficar sendo enviada a todos os produtores de Los Angeles'", disse a atriz, que tinha 21 anos na época. As instruções enviadas a Rosamund era que ela fosse ao teste com um vestido de gala.

Chegando ao local, uma das figurinistas disse que o vestido era bonito, mas que não era provocante o suficiente para um filme da franquia. "Percebi que estava em um mundo completamente diferente e longe da minha sensibilidade. Então coloquei aquele vestido diminuto e segui com a ordem do dia, mas não tirei a roupa", continuou.

A atriz completou dizendo que acabou ganhando o respeito dos produtores e o papel no longa. A presença de uma mulher no set de filmagens, a produtora Barbara Broccoli, fez com que todos se comportassem bem, segundo Rosamund, e ela nunca presenciou ou foi vítima de assédio na produção.