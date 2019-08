Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça comemoram 60 anos de casamento

O casal Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça. Foto: Rede Globo / Divulgação

Rosamaria Murtinho, de 83 anos, e Mauro Mendonça, de 88, completaram no domingo, 4, seis décadas de casamento e comemoraram as bodas de diamante ao lado de amigos e familiares, em um hotel de luxo, na zona sul do Rio de Janeiro.

A atriz compartilhou o evento em seu Instagram e recordou o passado do casal. "A gente passou por muitas coisas, até separações, voltas, aquelas coisas que casamento tem, mas somos sobreviventes", disse. "[Tenho] muito orgulho do Mauro, a gente começou se beijando na coxia [bastidores]", completou.

Ela também agradeceu aos filhos e netos pela união da família e aproveitou para contar um momento de quando ainda não eram casados. "A Fernanda Montenegro, quando eu estava namorando o Mauro, chegou e falou assim, parecia um pai: 'Você toma cuidado... o Mauro é namorador, hein'. Eu falei: 'deixa comigo'. E casou comigo", disse.

A cerimônia de bodas de diamante teve um momento de oração e contou com a presença de personalidades, como o dramaturgo Walcyr Carrasco e os artistas Ary Fontoura, Nicette Bruno e Camila Queiroz.

Rosamaria Murtinho também homenageou seu casamento no Instagram: “60 anos do nosso amor”. Assista na íntegra às declarações trocadas pela atriz e Mauro Mendonça:

Veja abaixo o casal quando era mais jovem: