Rosalía se apresenta em São Paulo e organizadores fazem recomendação curiosa: entenda

Cantora espanhola Rosalía se apresenta em São Paulo Foto: Instagram/@rosalia.vt

A cantora Rosalía se apresenta em São Paulo nesta segunda, 22, no Espaço Unimed. As recomendações feitas pelos organizadores do show são que os espectadores não levem armas de fogo, armas brancas, filmadoras de vídeo e outros objetos que possam oferecer perigo na hora do espetáculo.

Entretanto, uma das proibições é bastante curiosa: é proibido que os fãs da cantora espanhola levem capacetes. E essa restrição tem um motivo bem contundente: na capa do mais novo álbum de Rosalía, intitulado Motomami, a cantora aparece usando um capacete preto. Os organizadores, prevendo que os fãs podem querer homenagear a cantora portando o objeto em questão, já deixaram proibido o uso de capacetes na hora do show.

O recente trabalho de Rosalía é um álbum com “reflexões frenéticas e sobrecarregadas a respeito de fama, sexo e desgosto“, de acordo com a cantora, que explicou em suas redes sociais. É um projeto que tem significado através das palavras do álbum. Moto, que significa difícil, em japonês, representa o lado agressivo da mulher e Mami, é a conexão com a natureza.

Rosalía também é uma das atrações do Global Citizen Festival, ao lado de nomes como Mariah Carey, Metallica e Jonas Brothers. O evento acontecerá em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 24 de setembro.