Rosalía revela confusão em troca de mensagens com Harry Styles

Harry Styles mandou mensagens para o número de telefone antigo de Rosalía. A cantora contou a situação no programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. Foto: Jeena Moon/REUTERS e Brendan Mcdermid/REUTERS

Rosalía revelou que viveu uma situação inusitada com o cantor britânico Harry Styles. Durante sua participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, que foi ao ar nesta quinta-feira, 10, a cantora compartilhou que o artista enviou mensagens para o seu número de telefone antigo e acabou sendo respondido por outra pessoa.

A espanhola explicou que tem o hábito de trocar o número do celular com frequência e que, por isso, esse tipo de situação virou comum. “Eu não sabia que isso acontecia. Eu achei que quando você trocava de número, o antigo desapareceria ou algo do tipo”, brincou.

Rosalía disse ao apresentador, Jimmy Fallon, que Styles enviou uma foto da conversa com o estranho, lhe contando o que havia acontecido: “Ele me enviou isso pelo Instagram e disse: ‘Suas mensagens são confusas'”.

Na conversa, o cantor havia enviado uma música para quem pensava ser a artista e dizia: “Isso é muito lindo”, mas acabou sendo retrucado pela pessoa do outro lado da tela, que pediu para não ser mais incomodada.

“Imagine ser essa pessoa agora, assistindo ao show do Jimmy Fallon, e descobrindo que disse ‘Não me incomode mais’ para Harry Styles”, disse Rosalía. A cantora foi ao programa norte-americano para divulgar seu álbum Motomami, que será lançado em 18 de março.

A amizade entre os artistas já é antiga. Em 2019, Rosalía participou como narradora na versão estendida do clipe de Adore You, de Styles.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais