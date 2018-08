Rosa branca será símbolo de apoio ao Time’s Up no Grammy

As cantoras Fergie e Kelly Clarkson. Foto: Ben Sklar/The New York Times e Mile Blake/Reuters

Um grupo de pelo menos 15 pessoas convidadas e indicadas à 60ª edição do Grammy Awards está organizando uma manifestação de apoio a campanha Time’s Up, contra o abuso e assédio sexual. Se no Globo de Ouro a maioria vestiu preto, no Grammy, o grupo Voices in Enterteinment já declarou que carregará uma rosa branca como forma de protesto.

Artistas como Fergie, Kelly Clarkson, Bebe Rexha, Cyndi Lauper e Rapsody já aderiram à proposta liderada por Meg Harkins, uma das executivas da Roc Nation, gravadora do rapper Jay Z.

“Nós escolhemos a rosa branca porque é um símbolo historicamente associado a esperança, paz, simpatia e resistência”, afirma a carta divulgada pelo Voices in Enterteinment. “Junte-se a nós para apoiar a igualdade no ambiente de trabalho, uma liderança que represente a diversidade na sociedade, espaços sem assédio”, diz o texto.

VEJA MAIS: Os looks do tapete vermelho do Globo de Ouro 2018