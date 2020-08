Roque, assistente de palco, anuncia uma live com artistas do SBT

Roque Foto: YouTube / @Roque em Casa

Aos 83 anos, Roque, que ficou conhecido por ser assistente de palco do SBT ao longo das décadas, anunciou que fará uma live no dia 16 de agosto, um domingo, às 15h.

De acordo com o anúncio em suas redes sociais, será um "bate-papo descontraído" com diversos convidados, transmitido ao vivo no YouTube, Facebook e Instagram de Roque.

Entre os nomes que estarão presentes estão Celso Portiolli, Danilo Gentili, Ratinho, Patati e Patatá, Mara Maravilha e o grupo Fat Family. Confira a lista completa abaixo.