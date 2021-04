Ronnie Von toma segunda dose da vacina contra covid-19: 'Alívio'

Ronnie Von segurando sua carteira de vacinação, após ser imunizado Foto: Instagram/ @ronnievonoficial

Ronnie Von, 76, recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira, 5. O apresentador compartilhou um vídeo do momento em seu perfil nas redes sociais.

"O alívio da 2ª dose. Dia especial e emocionante", escreveu Ronnie na legenda da publicação. No vídeo, ele aparece com a carteirinha de vacinação e comemora: "Estou saindo agora da vacinação.Estou na boa e aliviado ", afirmou.

Carlos Alberto de Nóbrega, 85, também recebeu o imunizante ontem. Com uma foto no carro, logo após ser vacinado, o apresentador e humorista celebrou a possibilidade de voltar em breve para as gravações do programa A Praça É Nossa.

"Tomei a segunda dose. Um enorme passo para gravar dia 13 e 15 os dois primeiros inéditos da Praça. Sabe como criança que acredita em Papai Noel fica nos dias que antecedem o Natal? É como eu estou para voltar. Saudade de vocês que eu nem conheço, mas adoro saber que vocês existem", celebrou ele.

Gal Costa e Helô Pinheiro, ambas de 75 anos, tamém foram imunizadas nesta segunda-feira, 5. A cantora registrou o momento em que recebe a aplicação da coronavac em seu perfil no Instagram.

"Hoje tomei a 2ª. dose da coronavac! Muito obrigada a todos os profissionais da saúde e ao SUS! Se protejam, protejam o próximo", pediu Gal. A eterna garota de Ipanema compartilhou uma foto com a seringa da vacina no braço e alertou: "Não vacile, vacine-se! A 2º dose".