Ronnie Von e filho lançam clipe caseiro durante a quarentena; assista

Ronnie Von, a esposa e o filho Leo Foto: Divulgação

Ronnie Von está fora da televisão brasileira desde julho do ano passado, quando foi desligado da TV Gazeta, onde apresentava o Todo Seu desde abril de 2004. Desde então, ele se mostra bem atuante nas redes sociais, realizando lives com amigos e artistas no perfil oficial dele no Instagram.

Agora, ele decidiu reviver momentos da carreira dele como cantor ao lado do filho, Leo.

Ronnie lança o clipe de Here Comes The Sun, dos Beatles. De forma caseira por causa da pandemia do novo coronavírus, a dupla interpreta pela segunda vez um clássico do quarteto britânico.

O primeiro clipe lançado na quarentena foi o de Eleanor Rigby.

A iniciativa mais uma vez do amigo e maestro Renato Misiuk contou com a participação de orquestra.

Assista ao vídeo: