Romulo Estrela presenteia funcionário da Globo com cadeira de rodas

Romulo Estrela ajudou Carlos Souza com cadeira adaptada para tratamento de lesão na coluna. Foto: João Cotta / Globo / Divulgação | Instagram / @ka_sou83

O ator Romulo Estrela, da novela Bom Sucesso, presenteou seu amigo e assistente de produção da Globo, Carlos Souza, conhecido como Menudo, com uma cadeira de rodas no último sábado, 9.

O homem está tratando uma lesão na coluna, após ter levado três tiros nas costas durante um assalto no Rio de Janeiro, e, esperançoso, comemorou a chegada do presente.

"[Foi] feita sob medida, mais leve, preto fosco, fibra de carbono, com detalhes em alumínio. Quero agradecer ao grande ator e amigo, um cara de um coração diferenciado. Obrigado, meu amigo, que Deus continue abençoando a sua vida", escreveu. Romulo Estrela aproveitou a publicação no Instagram para motivar o rapaz: "Quero te ver andando logo".

Menudo recorda que demorou 11h para ser atendido após o ataque. Ele ficou dois meses internado com a notícia de que havia ficado paraplégico, mas não aceitou o diagnóstico. "Orei, orei, quantas vezes eu orei. Tive fé e acreditei que eu não ficaria paraplégico", conta.

A positividade do assistente de produção acompanha o avanço do tratamento: já consegue caminhar com o andador e em barras paralelas. "Falta pouco para sair dessa situação. Tudo depende do que você deseja e no que você acredita", afirma.

Veja os relatos na íntegra:

