Rômulo Arantes Neto recebe alta após cirurgia na mão

O ator Rômulo Arantes Neto comemorou sua liberação do hospital no último domingo, 1º, após ter realizado uma operação na mão no último sábado, 31.

"Fiz uma cirurgia para reconstruir o ligamento do polegar que havia rompido durante um treino de jiu-jitsu", explicou o ator.

Rômulo ainda fez questão de agradecer à equipe médica que o atendeu.

