Romero Britto presenteia Doria com quadro quase idêntico ao entregue a Lula

Famoso internacionalmente pelas estampas multicoloridas, o artista Romero Britto entregou ao prefeito eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), um quadro muito semelhante ao que enviou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presente foi apresentado em jantar nesse domingo, em Miami, onde o tucano passa alguns dias com a família. Já a tela de Lula foi entregue em 2008 por Roberta Britto, irmã do artista, conforme foto de seu site oficial.

Lula recebeu em 2008 da irmã de Romero Britto, Roberta, quadro que representa São Paulo Foto: Divulgação

As imagens representam o 'skyline' de São Paulo, sobrevoado por helicópteros. Apenas algumas cores são diferentes entre as duas, além do número 450 que aparece no quadro de Lula, que lembrava um aniversário da capital paulista. O presente de Doria também ganhou alguns corações e plantinhas a mais, no cenário que lembra o Parque Ibirapuera.

Romero Britto presenteou Doria com quadro durante jantar em Miami, no domingo Foto: Divulgação

A obra recebeu o título "São Paulo, cidade do mundo" e, segundo a assessoria do prefeito eleito, ficará exposta no gabinete da Prefeitura, no Centro da cidade. Britto, que mora em Miami, é amigo pessoal de Doria e já havia retratado a família em outras ocasiões.