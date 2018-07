Rogério Flausino é condenado a pagar R$ 50 mil a dupla por ofensa em show do Jota Quest

Rogério Flausino em show do Jota Quest durante o Rock In Rio 2011. Foto: Wilton Júnior / Estadão

O vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, foi condenado a pagar R$ 50 mil por danos morais à dupla sertaneja Nycolas e Fabyane. A medida se deu na última sexta-feira, 20, na 1ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, pelo juiz Eron Simas, dois anos depois do cantor xingar os músicos durante uma apresentação na 57ª Exposição Agropecuária e Industrial do Norte Fluminense.

De acordo com a decisão judicial, Nycolas e Fabyane começaram o show em um camarote após a apresentação do Jota Quest, que retornou ao palco para um bis. Cerca de dois minutos depois de a banda voltar, os dois notaram que o público estava fazendo sinais e, ao retirarem o fone de ouvido, ouviram xingamentos proferidos por Flausino contra eles.

O Jota Quest afirmou que tentou parar a apresentação de Nycolas e Fabyane e, no entanto, não foi atendido e se queixou da postura da dupla com ofensas, como se pode ver no vídeo abaixo.

Apesar do palavreado, a banda informou no processo judicial que agiu de forma “legítima ante a postura invasiva dos autores, sem a intenção de lhes ofender”.

Os advogados da dupla sertaneja haviam pedido inicialmente R$ 1 milhão. Como a sentença é em primeira instância, ainda cabe recurso.