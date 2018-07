Roger Ailes, ex-presidente da Fox News, morre aos 77 anos

Roger Ailes, ex-presidente e CEO da Fox News. Foto: REUTERS/Fred Prouser

O ex-presidente e CEO da Fox News, Roger Ailes, morreu aos 77 anos, meses após ter renunciado por ter sido acusado de abuso sexual pela âncora do canal, Gretchen Carlson.

De acordo com o biógrafo Gabe Sherman, responsável por escrever a biografia do empresário, ele caiu em sua casa em Palm Beach há algum tempo e, quando estava em sua casa em Garrison, Nova York, as complicações causadas pela queda apareceram e sua situação piorou, porém ainda não se sabe o que exatamente causou a morte.

Elizabeth, a mulher de Ailes, divulgou um comunicado relatando a morte do marido nesta quinta-feira, 18. "Eu estou profundamente triste e com o coração partido ao comunicar que meu marido, Roger Ailes, morreu nesta manhã. Roger era um marido amoroso para mim, para seu filho Zachary e um amigo leal para muitos. Ele era também um patriota, profundamente grato por viver num país que lhe deu tanta oportunidade de trabalhar duro, de crescer e de retribuir", escreveu ela.

Durante toda sua vida, Roger Ailes sofreu de problemas de saúde, já que foi diagnosticado com hemofilia quando criança.