Rodrigo Santoro posta foto rara com sua filha no Dia dos Pais

Rodrigo Santoro em clique raro com sua filha Nina Foto: Reprodução Instagram / @rodrigosantoro

A filha de Rodrigo Santoro com Mel Fronckowiak tem 4 anos, mas são raras as aparições nas redes sociais. Por isso, chamou a atenção dos fãs a publicação do ator no Dia dos Pais com Nina no colo, no dia de seu nascimento.

Leia também: Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak são pais pela primeira vez

Vestido com roupa hospitalar e segurando a filha recém-nascida, Rodrigo aparece emocionado ao conhecer Nina.

“Meu renascimento”, declarou o ator, que também agradeceu seu pai, Francesco Santoro. “Obrigado, pai, por me ensinar. Feliz Dia dos Pais.”

Fronckowiak homenageou o marido em sua rede social. “Vendo você encontrar você mesmo, e renascer e se perder, e ser. Feliz você, meu amor. E parabéns pelo tanto que ensina e que aprende. Feliz Dia dos Pais”, escreveu.

Santoro é casado com a apresentadora, atriz e escritora Mel Fronckowiak desde 2016. Ambos são muito discretos quanto à filha e a vida pessoal nas redes sociais.