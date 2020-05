Rodrigo Santoro homenageia artistas e cultura brasileira em vídeo

Moraes Moreira, Flavio Migliaccio, Aldir Blanc e Rubem Fonseca Foto: Wilton Junior / Estadão | Marcos Arcoverde / Estadão | Fábio Motta / Estadão | Guilherme Gonçalves

O ator Rodrigo Santoro publicou um vídeo em seu Instagram prestando uma homenagem a diversos artistas brasileiros mortos recentemente, como Daniel Azulay, Aldir Blanc, Moraes Moreira, Ciro Pessoa, Rubem Fonseca, Flávio Migliaccio e Daisy Lúcidi.

O material foi postado em seu Instagram no último sábado, 9, e traz um vídeo narrado pelo próprio Rodrigo Santoro, em que faz um texto juntando o nome de diversos filmes brasileiros.

"Esses filmes representam parte da identidade brasileira.Não caberiam todos aqui. Foram feitos por nós para que o mundo pudesse testemunhar. Artistas, técnicos, produtores, músicos, enfim, tantos brasileiros contribuindo para escrever a nossa história", escreveu.

Na sequência, Rodrigo Santoro citou nominalmente diversos artistas que morreram ao longo das últimas semanas: "São a nossa herança, assim como 'a esperança equilibrista', de Aldir [Blanc], o 'ficou tudo lindo de manhã cedinho', de Moraes [Moreira], as palavras precisas e potentes de Rubem [Fonseca], o sorriso terno de Daisy [Lúcidi], as aventuras intrépidas do Tio Maneco (Flávio [Migliaccio] querido], o som de Ciro [Pessoa], as obras de arte 'só para baixinhos' de [Daniel] Azulay".

Confira abaixo a publicação feita por Rodrigo Santoro em homenagem a artistas brasileiros: