Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak são pais pela primeira vez 

Casal está junto há cinco anos Foto: Iara Morselli/ Estadão | Christina Rufatto/ Estadão

Nasceu na última semana Nina, primeira filha de Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak. A atriz deu à luz na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. As informações são do colunista Leo Dias.

Discreto, o casal não publicou informações sobre o nascimento nas redes sociais. Mel e Rodrigo estão juntos há cinco anos.