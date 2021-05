Rodrigo Sant'Anna é internado por causa da covid-19

O ator e humorista Rodrigo Santanna Foto: Instagram/@rodrigosantanna1

Por precaução, o ator Rodrigo Sant'Anna teve de ser internado no Hospital Vitória Barra, no Rio de Janeiro, por causa covid-19. O humorista, de 40 anos, foi diagnosticado com coronavírus no dia 20 de maio.

De acordo com a equipe médica do hospital, o artista não tem febre e apresenta um quadro estável de saúde.

Ele ficou famoso com o personagem Valéria Bandida, em Zorra Total, da TV Globo, e pelo seriado Tô de Graça, no canal Multishow. Rodrigo Sant'Anna é casado com o roteirista Junior Figueiredo.

No dia 10 de maio, Rodrigo Sant'Anna fez uma publicação no Instagram contando como é fazer humor em tempos de pandemia de coronavírus. "Estamos fazendo humor no “novo normal”. Obrigado a todos da equipe que mantém o nosso clima leve. Não tem sido tarefa fácil. Obrigado", escreveu na legenda da foto em que aparece caracterizado e com máscara de proteção contra covid-19.