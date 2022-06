Rodrigo Mussi volta ao local do acidente: 'Mistura de sensações'

Rodrigo Mussi voltou ao local onde sofreu acidente no início do ano. Foto: Instagram/@rodrigo.mussi

O ex-BBB Rodrigo Mussi contou nesta segunda-feira, 20, que passou no local do acidente que quase tirou sua vida no início deste ano, na Marginal Tietê, em São Paulo.

"Foi uma mistura de sensações que tive. Veio na minha cabeça: ‘Poxa, aqui seria o lugar que todo mundo passaria e lembraria que foi onde o Rodrigo se foi’", disse ele no Stories.

"Mas na verdade fui eu que passei e lembrei do acidente e posso falar que sobrevivi e estou aqui para contar que sou grato, que estou feliz no meu coração", completou.

Coincidentemente, no dia 31 de março ocorreu um jogo entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi igual a esta segunda-feira. "Foi o jogo que eu fui e depois me acidentei", lembrou.