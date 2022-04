Rodrigo Mussi respira sem ajuda dos aparelhos, declara família

Segundo Diogo Mussi, Rodrigo Mussi está com força nos pulmões e respirando 'sozinho'. Foto: Instagram/@rodrigo.mussi

Nesta sexta-feira, 8, o irmão de Rodrigo Mussi atualizou o estado de saúde do ex-BBB. Em seu perfil no Instagram, Diogo Mussi usou os Stories para atualizar sobre os progressos do gerente comercial.

Rodrigo foi submetido a uma ressonância para que a equipe neurológica avaliasse se houve lesão na medula óssea. No comunicado publicado por Diogo, "tudo indica que não pegou a medula".

"Pela manhã, foi feita a ressonância e a equipe da neuro vai avaliar para saber como proceder. Tudo indica que não pegou a medula. O Rod segue estável, dobrando e esticando as pernas e braços, conforme vai despertando", escreveu Diogo Mussi.

Ele ainda brinca falando que o irmão é ansioso e, por isso, o processo para ele despertar pode ser "mais lento". "Ele vai voltar gigante, confiem!", continuou.

Por último, mas não menos importante, Diogo informou que Rodrigo Mussi está com forças nos pulmões: "Já está respirando 'sozinho', sendo que o respirador está apenas como suporte neste momento. Volta meu irmão".