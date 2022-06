Rodrigo Mussi fala sobre recuperação do traumatismo craniano: 'É uma luta'

Rodrigo Mussi falou sobre recuperação do traumatismo craniano. Foto: Instagram/@rodrigo.mussi

O ex-BBB Rodrigo Mussi usou suas redes sociais neste sábado, 11, para falar sobre seu processo de recuperação do traumatismo craniano causado pelo acidente de carro que sofreu em março.

"A recuperação do traumatismo craniano é uma luta", disse ele no Stories do Instagram, onde apareceu dentro de uma academia fazendo exercício em uma bicicleta ergométrica.

"Mas estou pronto para vencer mais essa etapa da vida. Só quem teve traumatismo craniano sabe a dificuldade que é", completou.