Rodrigo Mussi está 'mais calmo e menos confuso', diz novo boletim

Em novo boletim divulgado nesta terça, 19, família espera que Rodrigo Mussi tenha alta da UTI em breve. Foto: Rede Globo

Na tarde desta terça, 19, o estado de saúde de Rodrigo Mussi foi atualizado. No perfil oficial do ex-BBB e nos Stories de Diogo Mussi, irmão do gerente comercial, um novo boletim médico foi divulgado.

"Rodrigo está mais calmo hoje e um pouco menos confuso. Estamos na expectativa de em breve ter alta da UTI e ir para o setor da enfermaria", escreveu Diogo.

"A energia positiva, as orações e a união de vocês têm feito toda a diferença. Somos muito gratos a vocês", concluiu o irmão de Rodrigo.

No último domingo, 17, após 19 dias do acidente de carro, a extubação do ex-BBB foi finalizada.