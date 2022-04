Rodrigo Mussi está bem e logo terá alta, diz irmão: 'Em breve ele vai falar com vocês'

Rodrigo Mussi continua apresentando melhora quase um mês depois de sofrer acidente de carro. Foto: Instagram/@rodrigo.mussi

Rodrigo Mussi está prestes a ter alta do Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde está internado desde o dia 31 de março, após sofrer um acidente de carro.

Em uma sequência de stories publicados no Instagram, o irmão dele, Diogo Mussi, disse que o ex-BBB será transferido do hospital para continuar a reabilitação intensiva em um local mais estruturado e voltado para a atividade.

Diogo também informou que Rodrigo continua melhorando e que chegou a falar do sobrinho, que nasceu quando ele já estava internado: "Hoje conversei bastante com o Rodrigo por câmera, ele está bem sorridente. Falou bastante do Luquinha, que quer pegar no colo. Ele falou bastante sobre isso e deixou a gente bem emocionado e feliz".

O irmão também disse que o ex-brother está na expectativa para a recuperação completa: "[Ele] quer ir para casa logo, então tem se esforçado bastante. Está se alimentando bem melhor. Hoje foi um dia muito bom de alimentação, isso ajuda bastante".

Diogo aproveitou para tranquilizar os fãs de Rodrigo. "Em breve ele vai falar com vocês, no tempo dele. Quando ele estiver mais reestabelecido, ele vai mandar um recado para os fãs, vai agradecer o carinho e também ao HC", afirmou.

Rodrigo Mussi sofreu um traumatismo craniano e teve fraturas pelo corpo. Ele passou por três cirurgias e teve alta da UTI na manhã da quarta-feira, 20.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais