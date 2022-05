Rodrigo Mussi diz que é um 'privilégio' estar vivo após acidente

Ex-BBB Rodrigo Mussi durante entrevista ao 'Fantástico'. Foto: TV Globo

Rodrigo Mussi, participante do Big Brother Brasil 22, sofreu um acidente de carro no dia 31 de março deste ano e ficou em estado grave. Após semanas internado, ele recebeu alta no final de abril e falou publicamente sobre o ocorrido pela primeira vez ao Fantástico, em uma entrevista exibida neste domingo, 29.

"É um privilégio estar aqui. Acho que ninguém que estava lá perto do acidente imaginava que eu estaria aqui", disse o ex-BBB sobre ter sobrevivido ao acidente. "O que as pessoas e os médicos falam é que é um milagre"

Ele também contou que sempre precisou lutar para conquistar as coisas e ter sofrido o acidente logo após a saída do reality show, momento em que estava se estabilizando financeiramente, levantou alguns questionamentos. "Agora que eu consegui algo que poderia mudar minha vida financeira. De novo. Até quando eu vou lutar?"

As dificuldades apareceram na vida de Rodrigo desde cedo."Eu nasci em um lar de pais que se agrediam na minha frente. Minha mãe ia trabalhar e me deixava com uma mulher que abusava de mim", relatou ele, que sofreu violência sexual durante três anos.

Os seus pais se divorciaram e ele acabou saindo de casa ainda menor de idade. "Tive que construir meus próprios valores e é muito difícil. Então eu sempre acordei com esse pensamento: 'Eu não posso dar errado, eu tenho que dar certo'."

O ex-BBB relembrou que, após uma reaproximação, viu seu pai morrer. "Ele parou de respirar no meu colo". Em seguida, ele foi morar na Austrália por um tempo e até que veio a oportunidade de participar do reality show.

"Eu quis encarar. Minha vida toda foi feita de desafios e eu gosto de desafios", disse sobre o BBB. Mesmo tendo sido o segundo eliminado, ele contou que sentiu a dimensão que o programa teve. "Eu não esperava o quão grande era o Big Brother. Era impressionante o quanto as pessoas queriam tocar e falar comigo."

Sobre o acidente, Rodrigo disse que foi a primeira vez que saiu de casa sem documentação. "Eu tinha tudo no celular". Por conta disso, os seus familiares e amigos levaram algum tempo até ter notícia dele.

Ele chegou a ficar em coma e quando despertou a primeira coisa que pensou foi: "O que eu estou fazendo aqui?". "Eu lutei a vida toda para ser independende e ali eu estava sendo dependente."

Durante esse tempo, o ex-BBB perdeu 26kg, mas já conseguiu recuperar 20kg. Em relação à carreira, ele revelou que tem vontade de seguir como apresentador e influenciador digital. Para finalizar, disse estar grato.