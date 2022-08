Rodrigo Mussi desabafa sobre relação com sua mãe: ‘acabou para mim’

O ex-BBB Rodrigo Mussi Foto: TV Globo

Em entrevista ao jornalista Léo Dias, Rodrigo Mussi, confessou que após deixar o BBB 22 sua mãe tentou tirar R$ 50 mil do participante. O gerente comercial comentou com o jornalista sobre o desgaste na relação com a matriarca e afirmou que já deu por encerrado o vínculo entre os dois.

"Foi na manhã, estava transtornado. Imagina, na hora que você mais precisa. Aquilo ali foi um choque, foi forte", disse Rodrigo a Léo Dias. "O drástico, quando acabou para mim (a nossa relação), foi na manhã da Ana Maria Braga. A gente sai muito louco do BBB, nem dorme direito. De manhã, tinha uma mensagem dela: 'Quero R$ 50 mil'. Não era possível, aí falei: 'Para quê? '. 'Porque eu quero R$ 50 mil, sei o filho que tenho', uma coisa assim.” O ex-BBB continuou dizendo que depois da mensagem da mãe após sair do programa pediu que ela nunca mais o procurasse, nem mandasse notícia. “Acabou para mim”, desabafou.

Rodrigo relembra quando era criança tinha um amor muito grande pela mãe. “Tinha ciúme dela, sentia falta dela. Era grudado nela de não deixar ela sair. Depois que fui embora, esse amor esfriou. Na adolescência senti um pouco, mas depois de adulto, esfriou de vez esse amor.”

O episódio que foi determinante para Rodrigo se afastar de vez da mãe foi quando sofreu o acidente de carro que o deixou na UTI por vinte dias. A matriarca em visita ao filho tentou fotografá-lo, mas foi impedida pela segurança do hospital que estava internado. "As câmeras registraram, aí os seguranças pegaram, fizeram ela deletar a foto e ela não pôde mais entrar no hospital. Quando estava acordando do coma me contaram e falei: 'normal, já sabia que ia acontecer'".