Rodrigo Mussi apresenta melhora e aperta o dedo do irmão

Nas últimas 24 horas, Rodrigo Mussi apresentou melhora e apertou o dedo do irmão. Foto: Instagram/@rodrigo.mussi

O ex-BBB Rodrigo Mussi continua a apresentar melhora após sofrer um acidente de carro na madrugada da quinta-feira, 31. De acordo com um boletim médito divulgado em suas redes sociais nesta segunda, 4, ele "ainda está em estado grave, mas continua reagindo".

Segundo a nota, Mussi está bem agitado e se mexendo bastante, na medida em que a sedação é diminuída. O informe também divulgou que ele apertou o dedo do irmão, Diogo Mussi. "A família continua otimista e feliz com o progresso de cada dia", disse o comunicado.

Nos stories do Instagram, o irmão também compartilhou informações sobre a situação do ex-BBB: "O estado do Rod ainda é grave e exige muitos muitos cuidados. Cada minuto é uma vitória", escreveu. Diogo afirmou estar otimista: "Condigo vê-lo saindo do hospital andando. Tem uma força absurda".

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, compartilhou mais informações sobre o estado de saúde do ex-BBB nos stories do Instagram. Foto: Instagram/diogomussi1

O participante do Big Brother Brasil 22 está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, desde a quinta, 31. Ele estava em uma carro de aplicativo que colidiu com uma caminhão na Marginal Pinheiros. Mussi sofreu traumatismo craniano e fraturas no corpo. Ele foi operado e segue em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais