Rodrigo Hilbert publica foto com os filhos no chuveiro: ‘Fernanda, faltou você nesse banho’

O apresentador da GNT Rodrigo Hilbert. Foto: Instagram/@rodrigohilbert

Rodrigo Hilbert publicou no Instagram um momento de afeto entre pais e filhos.

Nesta quarta-feira, 11, o apresentador da GNT decidiu compartilhar com os seguidores nas redes sociais o momento em que dá banho na pequena Maria Manoela, de quatro meses, com os irmãos gêmeos Francisco e João, de 11 anos.

“Fernanda Lima, faltou você nesse banho”, escreveu Rodrigo Hilbert na legenda da foto em que está com as crianças no chuveiro. Os fãs do apresentador reagiram. "Nossa, eu tomava muito banho assim quando era criança", escreveu uma internauta. "Lindo o olhar de ternura entre irmãos", comentou outra.

Maria Manoela nasceu em outubro de 2019, de parto normal, em São Paulo. Antes do nascimento da pequena, Rodrigo Hilbert construiu o berço da própria filha e compatilhou os momentos com os fãs. Os três são frutos do relacionamento dele com a modelo e apresentadora da TV Globo Fernanda Lima.